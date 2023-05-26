أبطال طيب وأمير يتحدثون عن كواليس المسرحية مع منى الشاذلي

حل أبطال مسرحية "طيب وأمير" ضيوف على برنامج “ممكن” تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc" للحديث عن الكواليس بعض المواقف الطريفة الكوميدية.

قال أبطال مسرحية "طيب وأمير"، إنهم قاموا بإنشاء جروب واتساب للمسرحية وأكثرهم تفاعل عليه هو "عمرو رمزي"، يقوم بإرسال فيديوهات وصور طول الوقت.

وعلق الفنان "عمرو رمزي" على سبب تفاعله هو رغبته في الدعاية فكان دائما ما يقوم بتصوير البروفات ووقت العمل ويقوم بعمل مونتاج سريع وإضافة موسيقى ويقوم بإرسالها لمشاركتها.



وأكد أبطال المسرحية خلال لقاؤهم في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي" أن عمرو رمزي أكثرهم تفاعلا، بينما هشام متوسط التفاعل لكن تامر لا يعلق ويكتفي فقط بالتفاعل بالرموز، معلقا الفنان "تامر" على سبب عدم تفاعله لمشاركتهم لأشياء غريبة مثل وفاء المتواجدة معاهم بالفرقة تقوم بعمل "قلقاس".



وكشف أبطال المسرحية على تعرضهم للإرهاق من عملهم في المسرحية، وإحساسهم الشديد بالمسئولية حتى يخرج بأحسن شكل لتقديمه بشكل يليق بالجمهور.

