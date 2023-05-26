عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبطال طيب وأمير يتحدثون عن كواليس المسرحية مع منى الشاذلي

عمرو رمزي
عمرو رمزي

حل أبطال مسرحية  "طيب وأمير" ضيوف على برنامج “ممكن” تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc" للحديث عن الكواليس بعض المواقف الطريفة الكوميدية. 

قال أبطال مسرحية  "طيب وأمير"، إنهم قاموا بإنشاء جروب واتساب للمسرحية وأكثرهم تفاعل عليه هو "عمرو رمزي"، يقوم بإرسال فيديوهات وصور طول الوقت. 

وعلق الفنان "عمرو رمزي" على سبب تفاعله هو رغبته في الدعاية فكان دائما ما يقوم بتصوير البروفات ووقت العمل ويقوم بعمل مونتاج سريع وإضافة موسيقى ويقوم بإرسالها لمشاركتها.

txt

حيلهم بينهم.. أسرار لأول مرة من عمرو رمزي

txt

عمرو رمزي يكشف حكاية صورة جمعته بـ عادل إمام


وأكد أبطال المسرحية خلال لقاؤهم في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"  أن عمرو رمزي أكثرهم تفاعلا، بينما هشام متوسط التفاعل لكن تامر لا يعلق ويكتفي فقط بالتفاعل بالرموز، معلقا الفنان "تامر" على سبب عدم تفاعله لمشاركتهم لأشياء غريبة مثل وفاء المتواجدة معاهم بالفرقة تقوم بعمل "قلقاس".


وكشف أبطال المسرحية على تعرضهم للإرهاق من عملهم في المسرحية، وإحساسهم الشديد بالمسئولية حتى يخرج بأحسن شكل لتقديمه بشكل يليق بالجمهور.
 

 

طيب وأمير مسرحية عمرو رمزي منى الشاذلى معكم منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

ترشيحاتنا

130 ألف جنيه | 5 سيارات مستعملة بأسعار مغرية .. صور

أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة.. صور

وزير المالية يرصد مكافأة للمبلغين عن التهرّب الضريبي

بشرى بشأن الذهب والدولار .. حل وشيك لأزمة سقف الديون الأمريكية

خطيب المسجد الحرام: الزواج علاقة شرعية تجلب لك بـ4 أرزاق دنيوية

عمر عصر يعلق على خروجه من بطولة العالم لتنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ