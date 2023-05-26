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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم البرلمان: الحوار الوطني سينتج حلولا وتوصيات قابلة للتنفيذ

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنّ الحوار الوطني حدث مهم للغاية، حيث ينتج عن الحوار حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ حتى إن حدثت بعض الاختلافات، موضحًا: «لن نصل إلى حلول حالمة زيادة عن اللزوم، نتحدث عن تطوير التعليم قبل الجامعي التي بدأنا فيها منذ عام 2018». 

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وأضاف «المندوه» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «أثناء تطبيق التطوير واجهتنا تحديات كثيرة جدا مثل المعلم وكثافة الفصول والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية (مثل المدارس والمعامل والملاعب) وتطبيق الأنشطة الصفية واللاصفية». 


وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: «كي نحل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول يجب أن نبني مدارس، ولكن هناك مناطق ليس بها أراضٍ شاغرة، وبالتالي يجب أن نحل حلا قابلا للتنفيذ، كما يجب ان نلقي نظرة على ملف الأوقاف، هناك أراضٍ موجودة في الأماكن المزدحمة كيف يمكن استبدالها بأراضٍ أخرى حتى نستفيد منها في بناء المدارس». 
 

مجلس النواب الحوار الوطني لجنة التعليم التعليم

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