استطلاع: تعادل كتلتي نتنياهو وجانتس في عدد مقاعد الكنيست

أشارت نتائج استطلاع للرأي نشرتها صحيفة معاريف اليوم الجمعة، أن إقرار ميزانية “حكومة نتنياهو” والأموال التي دفعها لشركائه، لم تساعد في زيادة حظوظ ائتلافه أمام المعارضة بشكل كبير.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي:

همحني همملختي (جانتس) 27 مقعداً.

الليكود (نتنياهو) 27 مقعداً.

يش عتيد (لابيد) 18 مقعداً.

شاس (درعي) 9 مقاعد.

يهدوت هتوارة (غافني) 7 مقاعد.

الصهيونية الدينية (سموتريتش) 6 مقاعد.

عوتسماه يهوديت (بن غفير) 5 مقاعد.

“إسرائيل بيتنا” (ليبرمان) 6 مقاعد.

الطيبي 6 مقاعد.

راعام (عباس) 4 مقاعد.

ميرتس 5 مقاعد.

بلد (شحادة) 0 لا يتجاوز نسبة الحسم.

العمل (ميخائيلي) 0 لا يتجاوز نسبة الحسم.

أما عن توزيع الكُتل: “كتلة نتنياهو” 54 مقعداً، في حين أن كتلة المعارضة 56 مقعداً، وحزب الطيبي وراعام معاً 10 مقاعد.