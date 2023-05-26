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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل كولر طلب ضمه؟... شوبير يعلن موقف الأهلي من عودة رمضان صبحي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، وإمكانية عودته من جديد لصفوف النادي الأهلي.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن فكرة عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي غير مطروحة بصورة نهائية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: بالتأكيد رمضان صبحي يتمنى العودة إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، وأي لاعب يتمنى في مصر اللعب في النادي الأهلي، في ظل الألقاب التي يحصدها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار شوبير إلي أنه لا يوجد تفكير في عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي مرة أخرى، مؤكدا أن الأمر مغلق داخل النادي بصورة رسمية.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن رغبة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع رمضان صبحي من نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق.

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