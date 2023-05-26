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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

صدى البلد

أكد خلف الحبتور، رجل الإعمال الإماراتي، أن المسئولون في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، كما أن الإمارات تقدم العديد من التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار.

شاهد الفيديو:

وقال خلف الحبتور في مداخلة عبر تقنية «زوم» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تطوير شبكة النقل في مصر وإنشاء العديد من وسائل النقل «القطار الكهربائي، المونوريل»، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل ربوع مصر.

أعادت شركة إعمار الإماراتية، نشر مقطع فيديو لمالكها رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، الذي قال فيه إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر.

وتحدث العبار في مقابلة مع قناة العربية، عن السوق المصري وفرص الاستثمار فيه، وكذلك عن سوق العقارات ومشروعات جديدة للشركة في الإمارات.

وقال العبار:”قضينا 16 سنة ذهبية في مصر أرقام خيالية،  هامش ربح خيالي ربح مميز، ولكن مصر تمر بظروف صعبة لأسباب مختلفة سواء الظروف العالمية أو رؤوس المال اللي طلعت من مصر”.

شاهد الفيديو:

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