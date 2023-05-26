زيدان يرفض عرضا خرافيا من النصر السعودي

أكد تقرير صحفي، رفض زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عرضا خرافيا لتدريب فريق النصر السعودي.



وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا بقيمة 150 مليون يورو للفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب الفريق لمدة موسمين.



وأضافت، أن زيدان يرى أن النصر ليس وجهة مناسبة، إذ يرغب في التدريب على أعلى مستوى في القارة الأوروبية، في ظل اهتمام العديد من كبار أندية القارة العجوز بالتعاقد معه، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.



ولم يتول زيدان تدريب أي فريق، منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2021.



يذكر أن نادي النصر السعودي، يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سبق وأن لعب تحت قيادة زيدان في ريال مدريد.