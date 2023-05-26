عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب ملابسه وارتداء حلق.. انتقادات لاذعة للفنان أحمد سعد

احمد سعد
احمد سعد

تعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات لاذعة بسبب ملابسه في حفله الأخير بجدة، حيث ارتدى ملابس سوداء شفافة، وحلق في أذنه الأمر الذي وضعه في صورة محرجة مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:"ده لابس حلق بجد"، “هو أحمد سعد لازم يثير الجدل كل شوية كدة؟”، “لابس بدلة كات وتحتها شبكة حريمي.. انتظروها في موضة السنادي”، وغيرها من التعليقات.

التفاصيل الكاملة لحفل محمد فؤاد ودويتو أحمد سعد وشقيقه في جدة| صور

عملنا حملة.. دويتو جديد بين أحمد سعد وشقيقه على مسرح جدة

فاجأ المستشار ترك آل الشيخ أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد. 

 

وطلب المستشار ترك آل الشيخ من أحمد سعد بشكل مفاجيء، أن يغني له حاجة للراحل بليغ حمدي، قائلا:" يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك وعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".

 

وبادل أحمد سعد المستشار ترك آل الشيخ بالتحية، ووصف المكالمة بأنها عزيزة على قلبه، وغنى له أغنيته الشهيرة :" سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل".

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.


وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

 

ثم فاجأ الجمهور بأغنية دويتو بينه وبين عمرو  تحمل اسم "عملنا حملة" وطلب من عمرو غنائها سويا لأول مرة أمام الجمهور على المسرح في وصلة رقص غنائي استعراضي.

 

كما قام سعد بمشاركة الجمهور غناء عدد من أغانيه مثل بحبك يا صاحبي و عليكي عيون التي طلب من الجمهور رقص رقصتها الشهيرة.

 

 

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
ايه اليوم الحلو ده السعودية جدة بليغ حمدي عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

اليوم.. طرح تذاكر حفل محمد حماقي في جدة

كريم فهمي مع زوجته في عشاء رومانسي .. شاهد

أخبار الفن|وفاة فنان كويتي شهير.. دينا الشربيني: أعيش قصة حب مع مصري جدع

حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل .. خاص

بعد سيبك أنت وشائعات الزواج| أنغام تتصدر هاشتاج صوت مصر والأكثر بحثا على جوجل

تعرف على حقيقة عرض جزء ثالث لـ موضوع عائلي

شاهد .. استعدادات أحمد سعد لـ حفله في جدة

لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ..أبطال رهبة في التجمع

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب في المدارس الرياضية

جثة مجهولة تثير الجدل بالكويت.. والسلطات تتحرك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

العلاج بالحجامة في الإسلام.. هل ورد في السنة النبوية؟

جامعة عين شمس تعلن عن توفير وظائف خالية.. تعرف عليها

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ