الصحف الإماراتية| تحقيق السلام في أفريقيا مسألة بالغة الأهمية.. الصراع الأوكراني ربما يطول عقوداً.. تهديدات بإنهاء اتفاق الحبوب.. عطل تقني يربك الخطوط الجوية البريطانية

الصحف الإماراتية:

سفينة وثلاث طائرات إغاثة إماراتية إلى السودانيين

التفاؤل يسيطر على محادثات أرمينيا وأذربيجان في موسكو

رئيس الأركان الأمريكي: روسيا لن تحقق نصراً عسكرياً في أوكرانيا

اليابان نحو فرض عقوبات إضافية على روسيا

1.9 مليون تركي اقترعوا بالخارج والمعابر الحدودية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في الإمارة، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400% بإضافة شواطئ عامة جديدة وتطوير الحالية منها وتزويدها بخدمات ومرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تحرص على توفير كل مقومات التنمية العمرانية المتكاملة التي تضع الإنسان محوراً لها بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزوّار.



أوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقيق السلام في القارة الأفريقية مسألة بالغة الأهمية، مشيرةً إلى موقفها الثابت في دعم شعوب القارة من خلال تقديم المساعدات، وداعيةً إلى دعم استراتيجيات المناخ التي تعالج المسائل الأمنية والإنسانية والتنموية مع التركيز على بناء مجتمعات قوية وقادرة على الصمود. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس، «دعت دولة الإمارات خلال الحدث رفيع المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي، إلى دعم الخطوات الجريئة باتجاه المنطقة، واستراتيجيات المناخ التي تعالج المسائل الأمنية والإنسانية والتنموية، مع التركيز على بناء مجتمعات قوية وقادرة على الصمود».



قالت صحيفة الخليج إن دولة الإمارات واصلت تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب السوداني الشقيق، في إطار التضامن الإنساني، ومد يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم النازحين في دول الجوار. وأرسلت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين ثلاث طائرات تحمل نحو 52 طناً من المواد الغذائية، حيث وصلت اثنتان منها إلى تشاد، وواحدة إلى بورتسودان.

كما تم تسليم شحنة سفينة الإمدادات الإماراتية التي وصلت ميناء سواكن السوداني يوم الجمعة الماضي، والتي حملت على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الوطن إن خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر وصف مستوى معاناة المدنيين في السودان بسبب الاقتتال الدائر بالمهين والمأساوي وبأنه تدمير للبلد. وعين المفوض السامي لحقوق الإنسان أواخر العام الماضي نويصر، بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان، لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان والإبلاغ عنها. فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المنظمات الدولية مستعدة لتقديم المساعدات إلى أكثر من أربعة ملايين شخص، لكن العوائق البيروقراطية والمشكلات الأمنية تعرقل التوزيع.



ذكرت صحيفة الخليج أن أعداد المصوتين بالخارج فاقت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية أعدادهم في الجولة الأولى بما يزيد على 50 ألف صوت حتى الآن. وشارك مليون و895 ألفاً و430 ناخباً تركياً، حتى أمس الخميس، في التصويت بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية. وبحسب معلومات حصلت عليها «الأناضول» من الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، انتهت مساء 24 مايو/ أيار الجاري، فيما يتواصل الاقتراع في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو.

دوليا، أبرزت صحيفة البيان تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.

وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع الصحافيين خلال زيارة لفيتنام، اليوم الجمعة: «اعتقد أن هذا الصراع سيطول، ربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة، طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة، ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتان صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام في كييف».



ذكرت صحيفة الاتحاد أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشاد بالمهارات التي يتمتع بها قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو. براون في القيادة، معلناً رسمياً ترشيحه ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وقال بايدن في البيت الأبيض أمس الخميس "لقد كوَّن الجنرال براون سمعة طيبة وسط القوة بوصفه قائداً شديد التأثير، شخصاً يخلق بيئة من العمل الجماعي والثقة". وكشف مسؤولون يوم الأربعاء عن اختيار بايدن لبراون مرشحاً لرئاسة هيئة الأركان المشتركة خلفاً للجنرال المنتهية ولايته مارك ميلي.



أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، بعدما اتفقت دول مجموعة السبع في قمتهم، التي استضافتها اليابان الأسبوع الماضي، على تكثيف الإجراءات لمعاقبة روسيا.

وندّد ماتسونو، وهو أيضا كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بالخطوة التي اتخذتها روسيا بنشرها أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، مشيراً إلى أنّها ستزيد من حدة المواقف المتعلقة بحرب أوكرانيا.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن روسيا قد أشارت أمس الخميس إلى أنه إذا لم تُلب مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير نفس المنتجات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الخميس إنه "إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن ’مبادرة البحر الأسود’ ستضطر أيضا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.



قالت صحيفة الاتحاد إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي اعتبر أمس الخميس أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.

وتؤكد تصريحاته توقعات عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا حيث لا يبدو اي من الطرفين في موقع لتحقيق نصر حاسم وفي غياب مفاوضات في الوقت الحالي.



أوضحت صحيفة الخليج إعلان زعيما أرمينيا وأذربيجان الخميس عن إحراز تقدّم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين الخصمين مع بدء المحادثات بينهما في موسكو.

والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية بمشاركة روسيا في وقت متأخر الخميس.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اشتباكات حدودية دامية بين البلدين الجارين اللذين يخوضان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ التي تقطنها غالبية أرمينية.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن قراصنة إلكترونيون ينشطون برعاية الدولة الصينية اخترقوا شبكات بنى تحتية أميركية أساسية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وشركة مايكروسوفت، في ظل تحذيرات من هجمات مشابهة، يحتمل أن العالم يشهدها حالياً. وسارعت بكين إلى النفي، متهمة واشنطن وحلفاءها بشن حملة تضليل.

وأشارت «مايكروسوفت» إلى «غوام»، وهي أرض تابعة للولايات المتحدة، تقع في المحيط الهادئ، وتضم موقعاً عسكرياً مهماً، بين المواقع التي استهدفها القراصنة، لكنها لفتت إلى رصد أنشطة «خبيثة» في مناطق أميركية أخرى.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن الخطوط الجوية البريطانية تقدمت باعتذار بعد أن تسببت مشكلة تقنية في إلغاء الرحلات الداخلية والأوروبية يوم الخميس. وذكرت وكالة"بي إيه ميديا البريطانية" أنه تم إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية للخطوط الجوية البريطانية تغادر مطار هيثرو يوم الخميس مع حث شركة الطيران الركاب على التحقق من موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار يوم الجمعة.



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 31 عاما في منطقة ريفية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وذلك في أعقاب مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وطعن نادر الحدوث في البلاد شمل مواجهة مع الشرطة استمرت 12 ساعة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ناجانو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن المشتبه به اختبأ في منزله بعد أن أطلق النار على شرطيين وصلا لموقع الأحداث بعد بلاغ عن طعن امرأة. وأشار إلى أن المشتبه به استخدم على ما يبدو بندقية صيد في إطلاق النار.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن المشتبه به هو ابن رئيس مجلس مدينة ناكانو في مقاطعة ناجانو. وذكر قائد الشرطة، أيواو كوياما، أن الشرطيين والمرأة نُقلوا إلى المستشفى وأعلنت وفاتهم في غضون ساعات، مشيراً إلى أنّ هذه جريمة شنيعة أثارت خوفاً بالغاً لدى سكان المنطقة والمجتمع ككل.

