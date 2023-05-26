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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4000 مشارك في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي من 81 دولة وفودة بحفل الختام

فودة خلال حفل الختام
فودة خلال حفل الختام

اختتمت أمس فعاليات اجتماعات مجموعة بنك التنمية الافريقي  والذي عقد بمدينة شرم الشيخ وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة الافتتاح في اليوم الأول .


شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقى.

حيث شهدت الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتي الاجتماعات فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

ختام فعاليات بنك التنمية الافريقي

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شرم الشيخ اللواء خالد فودة ختام فعاليات بنك التنمية الأفريقي

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