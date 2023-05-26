نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. انفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٦ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٠ إلي ٢٦ مايو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي والذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٠ مايو*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى زارت مصر مؤخراً، مضيفا أنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته.

*الأحد ٢١ مايو*

أعلن وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 6430 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدان بمحافظة بورسعيد.

وعقد اللواء هشام آمنة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.

كما حضر اللواء هشام آمنة، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

*الاثنين ٢٢ مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، حيث تناول الاجتماع استعراضاً لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن، ومتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلي متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه والذي يضم مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

*الثلاثاء ٢٣ مايو *

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لـ "حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وأشار التقرير إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجارى نهو الأعمال في 4 مجمعات ،وتم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التي تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30 %.

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 2023)، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، كما استعرض اللواء خالد شعيب، خطة المحافظة لتوريد واستقبال محصول القمح، بالإضافة إلى جهود محافظة مطروح في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

*الأربعاء ٢٤ مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك، لبحث تعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي أنتجها برنامج تنمية صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى.

كما شارك اللواء هشام، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 241 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والذي وافق خلاله علي عدة قرارات منها تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات.

*الخميس ٢٥ مايو*

أكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يسير بخطى متقدمة ومتسارعة في تقديم خطته التدريبية التي أوشكت على الانتهاء محققاً أهدافه منها لجميع العاملين بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الاسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ39 في الخطة التدريبية للعام الحالي يشهد انطلاق 3 دورات تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بالمركز وهي متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، وبنود الأعمال طبقا للكود المصري ،وأسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور، كما ينظم المركز الأسبوع المقبل أيضاً دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل) ، ويستفيد من هذه الدورات ( 112) متدرباً.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز المحافظة نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية في خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر، مشيرًا إلى قيام لجان قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بحوالي 376 مأمورية تفتيش خلال الفترة الماضية على 25 محافظة حتي شهر مايو الجاري.

كما شارك اللواء هشام آمنة، في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس.

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