طارق الملا: شيفرون شريك استراتيجى لقطاع البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برانت فيش رئيس شركة شيفرون العالمية للمنتجات والذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشركة العالمية ومن ضمنهم رام كومار نائب رئيس شيفرون لإدارة وتنمية الشركات المشتركة ودانييلا لينكولن مدير عام المبيعات وشئون العمليات البحرية بأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا والمهندس أنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر .

وبحث وزير البترول خلال اللقاء أنشطة الشركة العالمية فى مجال إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وخاصة زيوت التزييت فى مصر فى ظل رغبة قوية من الشركة فى التوسع فى هذا النشاط وتحويل مصر إلى مركز تصدير لمنتجات الشركة العالمية لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط.



وأكد وزير البترول خلال اللقاء أن شركة شيفرون تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول وتتوسع حالياً فى عملياتها فى مجال البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى لأنشطة التصنيع والتصدير والتى تعود بالنفع على الاقتصاد وأن مصر تمتاز بموقع جغرافى متميز وبنية تحتية متطورة وإمكانات تصنيعية وخبرات ومهارات وسوق محلى كبير ومتنوع ما يؤهلها لأن تصبح مركز تصنيع وتصدير للعديد من المنتجات.



وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تدعم أنشطة الشركات العالمية ومجهوداتها وتعمل على تذليل الصعاب وتيسير سبل تأدية الأعمال وتنميتها ، مؤكداً أن تواجد شركة كبرى بحجم شيفرون فى السوق المصرية وفى منطقة شرق المتوسط يظهر مدى أهمية أداء العمليات بهما وثقة المستثمرين.



ولفت الملا إلى أن تصدير منتجات عالية الجودة مثل منتجات شركة شيفرون والتى يتم تصنيعها فى مصر وتحمل علامة صنع فى مصر يضفى قيمة كبيرة لصناعة الزيوت فى مصر ، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال وقود السفن الأخضر منخفض الكبريت والذى تتوسع مصر حالياً فى أنشطته.

ومن جانبه أكد رئيس شيفرون للمنتجات أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة فى مصر سواء فى مجال البحث والاستكشاف أو فى مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر ، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر بوابة لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط وتسعى لأن تصبح مصر مركزاً لتصدير منتجات الشركة لهذه المناطق.



محفزات قطاع البترول

وأشاد بالمحفزات التى تقدمها الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية للمستثمرين وبالفرص الاستثمارية المتميزة التى تتمتع بها مصر ، مؤكداً أن فرص تنمية عمليات شيفرون فى مصر كبيرة وأنها تعد حالياً برنامج تصدير طموح يتوافق مع أهداف الوزارة ويضمن تحقيق فوائد لكافة الأطراف المعنية وسيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة ، كما أشار إلى أن شيفرون تعمل كذلك على إعداد عدة مشروعات للتنمية المجتمعية فى مناطق عملها فى مصر.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس محمد على نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع والمهندسة هبة عبد القادر مساعد نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية.