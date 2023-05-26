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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية أسلحة النارية الأسلحة النارية الامن العام الذخائر غير المرخصة بندقية خرطوش امن دمياط

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