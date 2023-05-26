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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مالك دار نشر لبيعه كتب دون تصريح بالمنوفية

كتب
كتب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) ببيع وتوزيع العديد من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) ، وبالتفتيش تم العثور على (20 نسخة من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه المخالفات السالف ذكرها ، بقصد تحقيق الربح المادي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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