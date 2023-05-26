الصقر المقاتل.. أمريكا تزود أوكرانيا بطائرات إف -١٦

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن "الصقر المقاتل " الذي سمحت أميركا بتزويد أوكرانيا ب" السلاح" الذي نادت به طويلا.

تدريب الطيارين الأوكران على استخدام المقاتلة الأمريكية

عرض التقرير، أن طائرات ال إف ١٦ الأمريكية المقاتلة سوف تكون في مواجهة مقاتلات روسيا قريبا، حيث يبدأ قريبا تدريب الطيارين الأوكران على استخدامها، وذلك بعد أن سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف بنظام دفاع جوي.

قدرات الطائرة الحربية

وأوضح التقرير، قدرات طائرة إف -١٦ القتالية، فهي تلقب ب " التنين" أو "الصقر" المقاتل، تعد من أهم الطائرات الحربية الخفيفة الوزن لها قدرة على الدفاع والهجوم والقتال الجوي حتي في الأحوال الجوية السيئة.

أشار التقرير، إلى أن هذه الطائرة تحمل صواريخ ومنها رؤوس نووية تطال قواعد الخصم في مدي يصل إلى ٤٢٢٠ كم، لكن المقاتلة الأمريكية تواجه تحديات لوجستية.

أختتم التقرير، أن هذه الطائرات لا تحلق دون وجود أنظمة تواصل على الأرض في تمتلك مدرجات طويلة وعالية الجودة وهو ما تفتقر إليه أوكرانيا.