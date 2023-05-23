بيان عاجل من البنتاجون بعد اعتراض الجيش الروسي قاذفات أمريكية ببحر البلطيق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن التعامل بين القاذفات الأمريكية والطائرة المقاتلة الروسية فوق بحر البلطيق كان احترافيًا وآمنًا.

وقال رايدر، في إفادة صحفية: "حسب فهمي، كان التعامل مع الطائرات الروسية آمنًا ومهنيًا".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن “القاذفات الاسترتيجية الروسية حلقت فوق بحر البلطيق كجزء من مناورة مخطط لها منذ فترة طويلة في أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد قاذفتين إستراتيجيتين من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية، فوق بحر البلطيق، تقترب من حدود روسيا.

وقالت الدفاع الروسية: “لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال طائرة مقاتلة من طراز SU-27 من أسطول البلطيق لمرافقة القاذفات الأمريكية”.