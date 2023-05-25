طهران ترد على تل أبيب وتكشف النقاب عن صاروخها الجديد

كشفت إيران النقاب عن أقوى صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كلم ولا يمكن رصده او اعتراضه.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من تصريحات رئيس الأركان الاسرائيلي ضد ايران بسبب برنامجها النووي.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن طهران إن لم تقل أن هذا تهديد لاسرائيل لكن الـ 2000 كيلو متر مدى الصاروخ هي المسافة من ايران إلى عمق اسرائيل والصاروخ الباليستي الايراني يمتلك رأسا حربية وزنه 1500 كيلو جرام.

وتابع التقرير أن وزير الدفاع الايراني محمد رضا اشتياني قال؛ إن رسالتنا إلى الاعداء هي اننا سندافع عن بلادنا وانجازاتنا والبرنامج الصاروخي الايراني وتحديدا البالستي طورته طهران على مر السنوات الماضية.

وأسلحة طهران قادرة على الوصول لإسرائيل وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة وقلق الدول الاوروبيه التي تعثرت كافة جهودها منذ سبتمبر الماضي في اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015.