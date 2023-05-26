عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أوروبي أمريكي من مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان

قلق أوروبي أمريكي
قلق أوروبي أمريكي من مشروع قانون إسرائيلي

 

أخرج مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عن صمتهم بعد أن عارضته واشنطن.

وتبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني أرئيل كالنر، ويستهدف مؤسسات حقوق الإنسان التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.


وقال كالنر في تغريدة على تويتر، الخميس: "في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم مشروع قانون بادرت إليه لفرض ضرائب كبيرة على الأموال المتدفقة من الدول والكيانات الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية".


وخرج سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وإيرلندا والنرويج لدى إسرائيل بتغريدات متزامنة، مساء الخميس، ضد مشروع القانون الجديد.


وقبلهم، قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي مساء الأربعاء بواشنطن: "لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني".

وأضاف ميلر: "نعتقد أنها ضرورية لحكومة ديمقراطية ومتجاوبة وشفافة، ونعتقد اعتقادا راسخا أن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة والفضاء للعمل وجمع الموارد في جميع أنحاء العالم".
وغرد سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا بنفس نص التغريدة التي أشاروا فيها إلى أنهم سيواصلون إثارة الموضوع مع إسرائيل.
وجاء في نص التغريدة، أن "مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".


وأضاف السفراء الثلاثة: "تعتبر العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين".
أما سفارة إيرلندا فقالت في تغريدة: "يشكل مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية مصدر قلق شديد لإيرلندا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".


وأضافت: "إن المجتمع المدني النشط والمستقل هو قيمة أساسية في نسيج ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة هذه القضية من خلال جميع القنوات المتاحة".


بدوره غرد سفير النرويج، كار أس: "نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية. الدور الحاسم للمجتمع المدني النابض بالحياة هو شرط أساسي للديمقراطية الليبرالية".
وأضاف: "سنواصل إثارة المسألة مع أصدقائنا الإسرائيليين".


من جهته، غرد سفير السويد، إريك أوانهاج، إن "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي أمر حاسم لكل ديمقراطية. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية الذي من شأنه أن يحد بشدة من المجتمع المدني الإسرائيلي".
وأضاف: "كصديق لقد أثرت، وسوف أواصل إثارة هذه القضية".


ولم تعلق إسرائيل رسميا على المواقف المعارضة لمشروع القانون حتى صباح الجمعة.
وكان كالنر قد وجه في تغريدة انتقادات إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف بعد انتقاده في إحدى الجلسات (لم يحدد تاريخها) الاحتلال الإسرائيلي.


وقال كالنر: "حقيقة أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السيد بورجسدورف يعتقد أن اليهود يحتلون الأرض التي عادوا إليها، هي المشكلة الصغيرة في القصة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "المشكلة أنه بالإضافة إلى اتخاذ هذا الموقف، فإن الدول الأجنبية، وخاصة من أوروبا لا تتوقف عن العمل داخل الدولة اليهودية من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني".


وأشار تحديدا إلى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية "السلام الان" و"عيمق شافيه" و"هناك قانون".
وكانت صحيفة "هآرتس" أشارت الأربعاء إلى أنه "ستواجه المنظمات غير الربحية معدل ضريبة بنسبة 65 % على دخلها".


وقالت: "تسلط المذكرة التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الضوء على أن هدفه هو الحد من التدخل الأجنبي في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال فرض الضرائب".


وفي حال إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فإنه يحال إلى الكنيست (البرلمان) ويخضع لعملية تصويت قبل أن يصبح قانونا.
وتنشط في إسرائيل عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية (تتلقى غالبيتها تمويلا أوروبيا) التي تنتقد سياسات الاحتلال، وتدافع عن الفلسطينيين وتسلط الضوء على معاناتهم وتساندهم في المحاكم الإسرائيلية.

إسرائيل حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

بعد نفي الحكومة.. رسوم تنمية جديدة على هذه السلع| الكافيار والشوكولاتة الأبرز

قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص أبوظبي.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

المصرف المتحد: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

خطيب المسجد الحرام يحذر من الحديث عن العلاقات الزوجية وشؤون البيت لـ3 أسباب

وزير الأوقاف: بلد يقرأ القرآن ويصلي على النبي العدنان لا يضام أبدا

تحذير لـ واشنطن.. إجراء عاجل من موسكو ردا على تصريحات سوليفان

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مرور الجيزة تعيد فتح محور 26 يوليو بعد إغلاقه 12 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

القصة الكاملة لفتح مقبرة ملكة جمال لبنان بعد 4 سنوات من رحيلها

راتب شهري بدون عمل من التضامن.. من هي الفئة المستحقة؟

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ