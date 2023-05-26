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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مواد غذائية ومخلفات.. مداهمة 6 مصانع عشوائية في الجيزة

صدى البلد

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

 

وأسفرت جهود الحملات فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا  عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنا و55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 طن و10000  كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طنا مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانة معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

شرطة البيئة الجيزة لإدارة العامة لشرطة البيئة تدوير المخلفات إنتاج الأدوات المنزلية

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