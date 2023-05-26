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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيه من محافظ شمال سيناء يخص أهالي قرى الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد قرى الشيخ زويد

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المحاسب سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل. 
وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأشار المحافظ إلي تفقد عدد من الوحدات الصحية والطبية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الشيخ زويد، ومجلس مدينة الشيخ زويد، وعدد من الآبار الخاصة بالزراعة والتي جري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

 

الخدمات للمواطنين:


كما تفقد المحافظ عدد من القرى ، مؤكدا علي قيام مختلف مديريات الخدمات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.


واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية الي مطالب المواطنين، موجها بتلبية تلك المطالب بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكدا علي ان الاولوية الاولي خدمة المواطن السيناوي في مختلف القري والتجمعات خاصة العائدة.
 

وفد من التنمية المحلية يتابع دورة عمل المراكز التكنولوجية بـ شمال سيناء

الشيخ زويد قرى محافظ المواطن جولة

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