هشام إسماعيل : الممثل اللي يعمل 3 شخصيات في مسلسل مخه لاسع

قال الفنان هشام إسماعيل الشهير بـ “فزاع”، إنه فى آخر 3 سنوات قدم أعمال مختلفة غير الكوميدى، معقبا:" كان توجه فى دماغي أثبت إني فنان مش نمطي".

وأوضح هشام اسماعيل خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، قائلا:" فى فى كواليس اتذاعت فى مسلسل الكبير أوى، كنت فيها أنا وبيومى فؤاد ، بنلقح بالكلام على أحمد مكى أنه عامل 3 أدوار فى المسلسل".

السخرية

وأضاف هشام اسماعيل، كنت اتحدث مع بيومى فؤاد عن الفنان محمد سلام فى وجود الفنان أحمد مكى، ولكن المقصود كان مكى وليس سلام.

وعرض البرنامج الكواليس المشار إليها حيث قال هشام اسماعيل:" الممثل اللى يعمل 3 شخصيات فى مسلسل مخه لاسع، ليرد عليه بيومى فؤاد فى رأي أن الممثل اللى يعمل دا يبقى مختل".