أكد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمامه فرصة لتغيير كل شيء وإنهاء النزاع في أوكرانيا، من خلال الكف عن اتباع تعليمات الدول الغربية.

وقال سالدو حسبما نقلت وكالة نوفوستي: "بمجرد وصوله إلى السلطة (زيلينسكي)، تغير على الفور إلى الأسوأ، وخان شعبه وبلده، إنه مجرد خائن.. كانت لديه فرصة، ولا تزال لديه فرصة".

وأضاف: "يمكنه تغيير كل شيء إذا رفض تلك التعليمات التي تم تخديره بها.. ستكون لديه فرصة للدخول في التاريخ باعتباره الرجل الذي أوقف الحرب"، مؤكدا أنه يعرف زيلينسكي شخصيا.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب، معربًا عن احتمال استئناف الاتصال بعد انهيار شبه كامل في العلاقات منذ حرب أوكرانيا.

وأضاف شولتس لصحيفة "كولنر شتات-أنزيغر" الألمانية في مقابلة نشرت في 26 مايو: 'كانت آخر مكالمة هاتفية أجرها مع بوتين منذ فترة ، لكننه يخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الجانبان عبر الهاتف في أوائل ديسمبر، وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة ، حث شولتس بوتين على سحب قوات موسكو من أوكرانيا.