عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دهس 15 وافدا وسلّم نفسه للشرطة .. بيان جديد من الداخلية الكويتية

الكويت علم
الكويت علم

أفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مقتضب لها بأن الشخص المتسبب في واقعة الدهس بشارع الخليج قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وأعلنت الداخلية الكويتية في بيانها أنه تم  إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


وكانت  صحيفة الراي الكويتية قد أفادت بإصابة  15 شخصاً بكسور وجروح إثر حادث سير تعرضوا له فجر اليوم، أثناء ممارستهم هواية ركوب الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.


وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق قائد المركبة لعدم الانتباه أثناء القيادة، موضحة أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

وطمأنت المصادر إلى أنه تم تقديم المساعدة لجميع المصابين في الحادث وإسعاف من تتطلب حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، كشفت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية عن وقوع «حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم، وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم».

وشددت الإدارة في بيان لها علي أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأن كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع».
 

15 مصابا.. حادث دهس كبير في الكويت وبيان عاجل من الداخلية

الكويت.. وزارة الداخلية : استمرار وقف جميع التأشيرات للجالية الفلبينية

الكويت وزارة الداخلية حادث دهس شارع الخليج الداخلية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موضوعات متعلقة

الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة

عرس ديمقراطي مرتقب .. انتخابات "الأمة 2023" أمل جديد لغد أفضل في الكويت

ترشيحاتنا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

بالقنابل السامة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين

أمين القومي للأمومة : جلسات للمدرسين وأولياء الأمور بمبادرة تمكين الطفل المصري بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ