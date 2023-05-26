دهس 15 وافدا وسلّم نفسه للشرطة .. بيان جديد من الداخلية الكويتية

أفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مقتضب لها بأن الشخص المتسبب في واقعة الدهس بشارع الخليج قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وأعلنت الداخلية الكويتية في بيانها أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وكانت صحيفة الراي الكويتية قد أفادت بإصابة 15 شخصاً بكسور وجروح إثر حادث سير تعرضوا له فجر اليوم، أثناء ممارستهم هواية ركوب الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.



وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق قائد المركبة لعدم الانتباه أثناء القيادة، موضحة أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

وطمأنت المصادر إلى أنه تم تقديم المساعدة لجميع المصابين في الحادث وإسعاف من تتطلب حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، كشفت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية عن وقوع «حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم، وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم».

وشددت الإدارة في بيان لها علي أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأن كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع».

