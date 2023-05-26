بكري: احتمالات حدوث سيناريو نهاية العالم النووية تزداد

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفديف، حول رغبة روسيا بشن ضربة استباقية إذا زود الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه في حالة قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي، فسيتعين على القوات الروسية توجيه ضربات استباقية، وفقا لتصريحات، ميدفيديف.

أكثر تدميرا

وتابع:"كلما كانت الأسلحة التي يتم توريدها إلى كييف أكثر تدميرا، زاد احتمال حدوث سيناريو نهاية العالم النووية".

وأكمل: المال الذي يدفع لأوكرانيا، والأسلحة التي يزود بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجيش الأوكراني، سيؤدي إلى حرب مدمرة، وسيدفع العالم ضريبتها.