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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مشكلة تقنية.. الخطوط الجوية البريطانية تلغي 100 رحلة

صدى البلد

ألغت الخطوط الجوية البريطانية نحو 100 رحلة بين الخميس والجمعة، في مطار هيثرو في لندن بسبب مشكلة تقنية، حسبما أفادت «أسوشيتيد برس».

وأكدت الشركة البريطانية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الغالبية العظمى من الرحلات مستمرة بعد إلغاء بعض الرحلات على طرق قصيرة مغادرة من مطار هيثرو.

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وجاء على موقع مطار هيثرو :"بسبب مشكلة تقنية تمت معالجتها ليل الخميس الجمعة، من المحتمل أن يحصل بعض الإلغاءات والتأخيرات عند الوصول أو المغادرة".

ووفق مجموعة سيريوم الاستشارية المتخصصة في مجال الطيران، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 175 رحلة في يومين ما أثّر في أكثر من 20 ألف راكب .

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