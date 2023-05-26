سكان قرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية يشكون من انتشار روائح كريهة

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة سكان قرية الإصلاح الزراعي - ميت حلفا - قليوب، من إنشاء مواطن مزرعة مواشي وسط الكتلة السكانية على أرض مسطحة بشارع ( ٦ م ) يسكنه قرابة الألف نسمة مسورة بسور مكشوفة من الأعلى..

وقال الأهالي في استغاثتهم، إن مزرعة مواشي لها بابان وأمام كل باب عربتان كارو محملة بروث المواشي، وإلقائها أمام منازلهم مما سبب في انتشار الذباب والناموس ونحن في أشهر الصيف ، وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات الأعلاف، والتي أدت إلى انتشار العدوى والمرض.

وناشد الأهالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع الضرر الواقع عليهم.

