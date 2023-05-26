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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكان قرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية يشكون من انتشار روائح كريهة

صدى البلد

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة سكان قرية الإصلاح الزراعي - ميت حلفا - قليوب، من  إنشاء مواطن مزرعة مواشي وسط الكتلة السكانية على أرض مسطحة بشارع ( ٦ م ) يسكنه قرابة الألف نسمة مسورة بسور مكشوفة من الأعلى..

وقال الأهالي في استغاثتهم، إن مزرعة مواشي لها بابان وأمام كل باب عربتان كارو محملة بروث المواشي، وإلقائها أمام منازلهم مما سبب في انتشار الذباب والناموس ونحن في أشهر الصيف ، وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات الأعلاف، والتي أدت إلى انتشار العدوى والمرض.

وناشد الأهالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع الضرر الواقع عليهم.
 

الإعلامي محمد موسى الهجان محافظ القليوبية الإصلاح الزراعي استغاثة الحدث اليوم

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