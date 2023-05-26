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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

خالد الغندور
خالد الغندور

واصل النادى الأهلي انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "رأيكم: من هو نجم مباراة اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش؟".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

 

خالد الغندور سؤال مثير الاهلي وطلائع الجيش استاد الكلية الحربية

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