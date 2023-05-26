لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

حصل محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره طلائع الجيش.

وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لـ افشة وهو يحتفل بهدفه علي طريقة هتلر وكتب "علي طريقه هتلر وقف مدى الحياه".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.