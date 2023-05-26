مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

قالت الإعلامية سهام صالح، أن محمد أشرف "روقا" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من إدارة القلعة البيضاء فسخ عقده، ليبحث عن تجربة جديدة.



وأضافت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة dmc :" روقا لم يستطيع تحمل الضغوطات الكبيرة التي يواجهها من قبل جماهير نادي الزمالك.

واستكملت:" وكلنا شاهدنا المشادة التي جمعت بينه وبين أحد جماهير القلعة البيضاء، بعد مباراة بروكسي في كأس مصر.

وواصلت:" في الحقيقة قصة عدم تحمل" روقا " الضغط او النقد الجماهيري، ليست مشكلة مدافع الزمالك فقط، بل أصبحت أزمة جيل بالكامل ".

وواصلت :" شوفنا أمثلة أخرى، زي محمود علاء، خرج من الزمالك أيضا الي الاتحاد عن طريق الإعارة بسبب أيضا عدم تحمله الضغط الجماهيري".

واختتمت:" ومن الزمالك، إلى الأهلي هنلاقي مروان محسن الذي انتقل إلى فيوتشر، هو كمان لم يستطيع تحمل الضغوط الجماهيرية بعد ما تراجع مستواه من مهاجم مصر الأول ".