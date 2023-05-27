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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة

المتغيبة
المتغيبة

أرسل القارئ علي حسن يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبه.

وقال في استغاثته  شقيقتي زهره حسن 
21 عام متغيبه من يوم الاحد من قرية دلجا ديرمواس المنيا21/5 مضطربة نفسيا برجاء من يجدها الاتصال على رقم01204396129 . 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

الإخباري قارئ يستغيث يوم الأحد يستغيث مشاكل المواطنين المتابعة المستمرة

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