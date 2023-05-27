عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

أفشة
أفشة

إيقاف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي مدى الحياة.. هكذا طالبت جماهير الأندية المنافسة للنادي الأهلي، في حملات عبر السوشيال ميديا عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي التي انتهت الأمس.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز في المباراة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد مجدي أفشة في أول الشوط الثاني وعمرو السولية في الـ + 90.

ترتيب الدوري المصري 

واحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة، بينما يتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة قد تمنحه 15 نقطة بحد أقصى.

وجاء فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، والزمالك رابعًا برصيد 47 نقطة. 

طريقة احتفال أفشة 

وعقب احراز أفشة هدفه الأول احتفل بطريقة هيستيرية، بالتوجه نحو المدرجات والاشارة بيده نحوها حث كان يتواجد والده ضمن الجماهير.

وأكد مصدر في ستاد الكلية الحربية، أن محمد مجدي أفشة كان يحتفل مع والده بالهدف الذي سجله في مباراة طلائع الجيش؛ إذ تواجد الأخير في مدرجات ستاد الكلية الحربية، من أجل دعم لاعب الأحمر، وجاء الاحتفال معه عقب الهدف الذي سجله في شباك محمد شعبان.

وجاءت طريقة وشكل احتفال أفشة بالإشارة إلى والده بذراعه المفرود نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ هتلر.

وعلى الرغم من نوايا اللاعب الذي يعرف أنها محرمة في ملاعب الكرة لكن الحركة كانت تشبه إلى حد ما تحية هتلر بشكل غير مقصود، إذ لم تتخذ شكل التحية بشكل قاطع.

وقف مدى الحياة !

وتغالى بعض المطالبين من الجماهير واللاعبين السابقين، في تناول اللقطة فمنهم من طالب بوقف اللاعب مدى الحياة.

ونشر شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لـ افشة وهو يحتفل بهدفه علي طريقة هتلر وكتب "علي طريقه هتلر وقف مدى الحياه".

بينما نشرت صفحات جماهيرية زملكاوية صورة اللاعب مع مطالب للفيفا بعقابه.

واقعة شبيهة في الدوري الإنجليزي 

في موسم 2019، استخدم حارس نادي كريستال بالاس، واين هينيسي، تلك الإشارة لكنها صدرت عن جهل منه ولم يقصدها.

وفي ذلك الوقت أثارت الصورة غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحارس بـ"انتهاك قواعد السلوك وارتكاب تصرف مسيء أو غير مناسب، وإفساد سمعة كرة القدم".

 وفي الأخير، برأت لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ساحة حارس نادي كريستال بالاس، واين هينيسي، من أداء التحية النازية، موضحة أن اللاعب "أظهر جهلا مؤسفا" ولم يكن يقصد نفس الإشارة.

وقال الاتحاد في تقريره إن هينيسي أظهر قدرا كبيرا من عدم الإلمام، الذي ربما يصفه البعض بالجهل، بأي شيء له علاقة بهتلر. 

الدوري المصري ترتيب الدوري المصرى محمد مجدى افشة إيقاف محمد مجدي أفشة طريقة احتفال أفشة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

موضوعات متعلقة

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مصرية الجنسية .. قصة سعودي عثر على والدته بعد 32 عامًا َ

القرار الأخير| 60 دقيقة تجيب على السؤال الأصعب: الزمالك سيلعب السوبر أم لا ؟

أكبر سر في حياة مصطفى درويش| هذا ما كان يفعله قبل وفاته

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

حكاية زفة رمضان بالصعيد| لماذا ارتدى شاب أقصري فستان عروسة ؟

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ