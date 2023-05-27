طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

إيقاف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي مدى الحياة.. هكذا طالبت جماهير الأندية المنافسة للنادي الأهلي، في حملات عبر السوشيال ميديا عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي التي انتهت الأمس.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز في المباراة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد مجدي أفشة في أول الشوط الثاني وعمرو السولية في الـ + 90.

ترتيب الدوري المصري

واحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة، بينما يتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة قد تمنحه 15 نقطة بحد أقصى.

وجاء فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، والزمالك رابعًا برصيد 47 نقطة.

طريقة احتفال أفشة

وعقب احراز أفشة هدفه الأول احتفل بطريقة هيستيرية، بالتوجه نحو المدرجات والاشارة بيده نحوها حث كان يتواجد والده ضمن الجماهير.

وأكد مصدر في ستاد الكلية الحربية، أن محمد مجدي أفشة كان يحتفل مع والده بالهدف الذي سجله في مباراة طلائع الجيش؛ إذ تواجد الأخير في مدرجات ستاد الكلية الحربية، من أجل دعم لاعب الأحمر، وجاء الاحتفال معه عقب الهدف الذي سجله في شباك محمد شعبان.

وجاءت طريقة وشكل احتفال أفشة بالإشارة إلى والده بذراعه المفرود نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ هتلر.

وعلى الرغم من نوايا اللاعب الذي يعرف أنها محرمة في ملاعب الكرة لكن الحركة كانت تشبه إلى حد ما تحية هتلر بشكل غير مقصود، إذ لم تتخذ شكل التحية بشكل قاطع.

وقف مدى الحياة !

وتغالى بعض المطالبين من الجماهير واللاعبين السابقين، في تناول اللقطة فمنهم من طالب بوقف اللاعب مدى الحياة.

ونشر شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لـ افشة وهو يحتفل بهدفه علي طريقة هتلر وكتب "علي طريقه هتلر وقف مدى الحياه".

بينما نشرت صفحات جماهيرية زملكاوية صورة اللاعب مع مطالب للفيفا بعقابه.

واقعة شبيهة في الدوري الإنجليزي

في موسم 2019، استخدم حارس نادي كريستال بالاس، واين هينيسي، تلك الإشارة لكنها صدرت عن جهل منه ولم يقصدها.

وفي ذلك الوقت أثارت الصورة غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحارس بـ"انتهاك قواعد السلوك وارتكاب تصرف مسيء أو غير مناسب، وإفساد سمعة كرة القدم".

وفي الأخير، برأت لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ساحة حارس نادي كريستال بالاس، واين هينيسي، من أداء التحية النازية، موضحة أن اللاعب "أظهر جهلا مؤسفا" ولم يكن يقصد نفس الإشارة.

وقال الاتحاد في تقريره إن هينيسي أظهر قدرا كبيرا من عدم الإلمام، الذي ربما يصفه البعض بالجهل، بأي شيء له علاقة بهتلر.