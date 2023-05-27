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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إصابة رجل إطفاء وآخرين في حريق ضخم ببغداد

حريق - أرشيفي
حريق - أرشيفي

أصيب رجل إطفاء وعدد من المواطنين أثناء إخماد حريق بمخزن للدراجات الهوائية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها: "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية سكنية متعدد الطوابق، متخذاً فيها الطابق الأرضي مخزنا للدراجات الهوائية في منطقة حي الجامعة نفق الشرطة وسط بغداد بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف الدفاع المدني".

وقال البيان أيضا: “استنفرت فرق الدفاع وباشرت حال وصولها بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء البناية من ساكنيها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المخازن المحترق شديد الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة للحادث، ما أدى إلى إصابات عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء شديد”.

وأضاف: “فما كان من أحد رجال الإطفاء إلا الدخول وإنقاذ المصابين وتأمين نقلهم خارج البناية حتى أنهك وأصيب بفقدان الوعي نتيجة شدة الحرارة وكثافة الانبعاثات الغازية السامة، ليتم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها”.

وختمت المديرية بيانها قائلة: "على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسئول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن".
 

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