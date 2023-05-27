وزير الكهرباء يتابع تطورات انقطاع التيار بمدينة أبو سمبل

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل بعد وصولها تباعا من مدينة اسوان وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التى أدت إلى التواء احد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلو فولت ( برج رقم ٨٧ ) وذلك لحين إصلاح البرج .

ويستمر العمل حاليا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية وذلك لاستكمال التوصيل لباقى ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت فى وقت سابق أنه فى الساعة ١٧:٣٠ مساء يوم الجمعة ونتيجة لعاصفة شديدة حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط أبو سمبل / الإصلاح ٣ والذي يغذي مدينة ابو سمبل مما ادي الي انقطاع التيار الكهربي عن المدينة. وتم علي الفور الدفع بـ ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة اسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد الإصلاح وإعادة التغذية في اسرع وقت ممكن.

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