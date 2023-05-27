عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للانفاق عليهم..

طلب إيراني عاجل من العراق لتأمين حجاجها

العراق إيران
العراق إيران

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني  حسين أمير عبداللهيان التحويلات الماليَّة وانخفاض تصدير الغاز. 
 
ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، بحسب وسائل إعلام عراقية؛ قائلا  "في إطار التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة، تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيين من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، و بدر بن حمد البوسعيديّ وزير خارجيَّة سلطنة عُمّان، كل على حدة".
 
واستكمل تصريحاته قائلا: "المباحثات الهاتفيَّة تناولت مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين، كما تطرقا إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى إحدى المصارف السعوديَّة، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم".
 
وتابع، "وفي ملف أخر أشار الوزير إلى انخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بانعكاسات على الحياة اليومية، بدوره، قدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ شكره للحكومة العراقيَّة ووزارة الخارجيَّة، لإيجاد حلٍّ لمسألة التحويلات الماليَّة مع الجانب الأمريكيّ، مؤكِّداً؛ أنَّ مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قراراً حكومياً لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق".

 
وأتم "خلال اتصاله مع وزير الخارجيَّة العُمانيّ، تم التطرق إلى العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَّة وإدارة الازمات، وجرى مناقشة المشاكل الماليَّة بين الحكومتين الأمريكيَّة والإيرانيَّة، سيما الأموال الإيرانيَّة في المصارف العراقية. 

قرار مفاجئ.. إيران تقلل كميات الغاز إلى العراق 20 مليون متر مكعب

تلقى دعوة رسمية | رئيس العراق يزور إيران قريبا

العراق ايران تصدير الغاز الحجاج الإيرانيين سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

موضوعات متعلقة

العراق يكشف سبب تراجع واردات الغاز الإيرانية

بعد إيران.. زلزال قوي يضرب العراق

ترشيحاتنا

رياح وأمطار خفيفة.. تقلبات جوية تضرب محافظة أسيوط

صباحية خلف القضبان.. عراقي يقضي أول ليلة فى زواجه داخل السجن| والسبب

الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الإعلان عن كشف آثري جديد في سقارة ..اليوم

العاصفة تقترب| تحذيرعاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

بفستان لافت.. جوري بكر تستعرض أناقتها |شاهد

بعدما فقدت عينيها من أجل الإكس.. البلوجر سارة تعلن خطبتها على صاحب العمر

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ