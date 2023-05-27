طلب إيراني عاجل من العراق لتأمين حجاجها

للانفاق عليهم..

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان التحويلات الماليَّة وانخفاض تصدير الغاز.



ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، بحسب وسائل إعلام عراقية؛ قائلا "في إطار التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة، تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيين من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، و بدر بن حمد البوسعيديّ وزير خارجيَّة سلطنة عُمّان، كل على حدة".



واستكمل تصريحاته قائلا: "المباحثات الهاتفيَّة تناولت مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين، كما تطرقا إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى إحدى المصارف السعوديَّة، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم".



وتابع، "وفي ملف أخر أشار الوزير إلى انخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بانعكاسات على الحياة اليومية، بدوره، قدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ شكره للحكومة العراقيَّة ووزارة الخارجيَّة، لإيجاد حلٍّ لمسألة التحويلات الماليَّة مع الجانب الأمريكيّ، مؤكِّداً؛ أنَّ مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قراراً حكومياً لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق".



وأتم "خلال اتصاله مع وزير الخارجيَّة العُمانيّ، تم التطرق إلى العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَّة وإدارة الازمات، وجرى مناقشة المشاكل الماليَّة بين الحكومتين الأمريكيَّة والإيرانيَّة، سيما الأموال الإيرانيَّة في المصارف العراقية.