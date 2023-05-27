العثور على جثة شاب متحللة داخل منزل بالمنيا

عثر الأهالي في مدينة المنيا علي جثة شاب متحللة داخل منزل ، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة متحللة داخل منزل كائن وسط مدينة المنيا، في ظروف غامضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية تم العثور علي جثة الشاب "ح.م" 36 عاما بمنزل وسط مدينة المنيا، وتبين أن الجثة متحللة، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة،

وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.