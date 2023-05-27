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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المعجنات الفرنسية.. طريقة سهلة لعمل بسكويت بالزبدة

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت بالزبدة  

تعتبر طريقة عمل بسكويت بالزبدة واحدة من أشهى المعجنات والحلويات وأنواع البسكويت، وهو يتميز بملمسه الناعم الذي يجعله رائعًا مع الشاي أو القهوة، وإليكم الطريقة بالكامل في السطور التالية..

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بسكويت بالزبدة، وهي من المعجنات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي  5 أفراد.

 

طريقة عمل بسكويت بالزبدة

 

طريقة عمل بسكويت بالزبدة

 

مقادير طريقة عمل بسكويت بالزبدة :

¾ 2 كوب دقيق

¼ كوب نشا

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 بيض

½ 1 

ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب زبدة لينة

¼ 1 كوب سكر ناعم

 

طريقة عمل بسكويت بالزبدة : 

_ نسخن الفرن قبل البدء، والصواني قصيرة الحافة، في وعاء كبير ونضع الدقيق مع النشا والملح والبيكنج بادر ونقلب المواد بالشوكة.

_ في وعاء الخلاط نطهي الزبدة مع السكر حتى نحصل على مزيج هش، ثم نقوم بإضافة البيض بالتدريج ثم الفانيليا.

_ نضع كل المكونات معًا، ونخفق حتى تتجانس كل المكونات معًا.

_ نأخذ قطع صغيرة من العجينة بحجم حبة الجوز ثم نشكلها كقرص ثم نضعها في الصينية.

_ نكرر مع باقي العجينة، وندخل البسكويت الفرن حتى يصبح لونه ذهبي فاتح للغاية.

_ نخرج البسكويت بالزبدة ونتركه يبرد قبل التقديم.

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