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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رياض ضيف لبني عسل على الحياة اليوم.. الليلة

محمد رياض
محمد رياض

يحل الفنان محمد رياض ضيفا ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل علي شبكة تليفزيون الحياة ، الليلة علي الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة و النصف مساء.

ويتحدث محمد رياض، لأول مرة عن مهرجان القومي للمسرح ودورته القادمة التي تحمل رقم السادسة عشرة ، وكواليس توليه المسئولية ، وما هي أولي القرارات التي أتخذها بعد توليه هذا المنصب. 

ويتحدث أيضا عن الورش التي ستتواجد ضمن فعاليات مهرجان هذا العام، و أهمها و أبرزها.

كما يكشف محمد رياض، عن العروض المتنافسة ، وكذلك عدد الفنانين المكرمين لهذا العام ، والمختلف في دورة هذا العام عن الدورات السابقة .

كما يتحدث محمد رياض، عن تألقه في مسلسل " المداح" مع حمادة هلال ويكشف عددا من الكواليس عن أشهر أعماله الرمضانية. 

مسيرة محمد رياض

يذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970، تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، وتم اختياره عضوا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15.

وقدم محمد رياض، أكثر من 150 عملا فنيا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية، حيث قدم في المسرح "الإخوة الأندال، والبهلوانات، والسلطان الحائر، وحباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية"، وقدم للسينما “48 ساعة في إسرائيل، ويوم الكرامة، وحفل زفاف، والإمبراطورة، والعشق والدم”.

أما أشهر أعمال محمد رياض، في الدراما "لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد، وأرابيسك، وقيد عائلي، وأميرة في عابدين، ونصف ربيع الآخر، وعصر الأئمة، وابن حزم، وأبناء ولكن، ورحيم، والأب الروحي، والنمر، والحلم، والاختيار 3".

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