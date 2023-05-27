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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نوفر 17 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.. نائب يقدم حلا لتقليل الصادرات

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، ومن ثم اتجاه مصر لسياسة تصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها فى صورة منتجات، تعد خطوة على الطريق الصحيح لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة والنهوض بالقطاع لوضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية، وبداية مبشرة للتوسع فى تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة، قائلا: "هذا هو الدور المنوط بمركز تحديث الصناعة، عليه ان يقوم بعمل دراسات وتحليل دورى بشأن الواردات المصرية السلعية لتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها".

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك الكثير من الموارد التى يجب استغلالها والمادة الخام الواجب ترجمتها فى صورة منتجات خاصة فى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء، مؤكدا على أن دول العالم تستغل وجود المواد الخام لديها وتقوم بوضع خطة لكيفية الاستفادة من هذه المادة بدلا من تصديرها بملاليم وإعادة استيرادها بالعملة الصعبة.

وأضاف النائب عمرو هندى، أنه وفقا لآخر إحصائيات اتضح أن هناك واردات بقيمة 17 مليار دولار سنويا، هذه الواردات تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لتصنيعها محليا، ما يستوجب تصنيع هذه الواردات بدلا من استيرادها، خاصة أننا نمتلك المادة الخام لها، فى حين أن هذه الواردات تشكل عبئا على الدولة من خلال توفير العملة الصعبة.

مجلس النواب النائب عمرو هندي الخريطة الصناعية الخريطة الصناعية العالمية مصر

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