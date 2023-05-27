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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. الأياد الشقيانة تتحدى ارتفاع درجات الحرارة

الأيادي الشقيانة
الأيادي الشقيانة

يشهد الطقس اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إلا أنه لم يمنع ذلك الأيادِ الشقيانة من كسب قوت يومها والسعي وراء مصالحهم.

وتجولت صدى البلد في أنحاء القاهرة، لالتقاط أجمل الصور التي توضح عزيمة وإصرار المواطنين على مواصلة العمل في عز الحر، وتحدي الظروف لكسب لقمة العيش الحلال.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالبلاد.

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، قالت إنه رغم وجود فرص الأمطار على مناطق متفرقة، فإن الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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القاهرة الكبرى حالة الطقس اليوم درجات الحرارة لقمة العيش الحلال

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