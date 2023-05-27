وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فلوباتير المصرية في كندا لنجاح عرضها المسرحي الكبير

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من ابناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، علي خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

واضافت السفيرة سها جندي ان‏ مدرسة "فلوباتير"، هي الأولى بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لافتة إلى أن طلاب المدرسة كانوا في زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية في اطار برامج الجيل الثاني والثالث ابناء المصريين بالخارج، التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأعربوا أنهم يشعرون أن مصر بيتهم الحقيقي على الرغم أن من ضمنهم الذي ولد بكندا ويزور مصر لأول مرة وهذا أمر يدعو للفخر ويؤكد مدى انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

كما هنأت السيدة الوزيرة مديرة المدرسة السيدة فيبي وصفي، والطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي علي انشاء مدرسه PCC في بدايه العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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