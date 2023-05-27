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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع

صدى البلد

شارك عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك مع زملائه في الفقرة البدنية خلال تدريب الفريق اليوم السبت استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى عبدالله جمعة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى عبدالله  جمعة الفقرة التدريبية الأولى الخاصة بالجزء البدني من المران، وخاض فقرة أخرى خاصة بتدريبات الكرة ولم يشارك في التقسيمة الفنية.

غياب شيكابالا 

في سياق متصل حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم  السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة سلبية من التدريبات بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي خفيف.

وفضل الجهاز الطبي منح " شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في مران الغد  بشكل طبيعي.

تعافى سيف جعفر

وتماثل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري ، و كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة سيف جعفر في التدريبات الجماعية كاملة بشكل طبيعي، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية ، وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب.

تأهيل مصطفى شلبى

وخاض مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول على وضع برنامج تدريبي خاص لمصطفى شلبي لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

عودة محمود شبانة 

وانتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

كان شبانة يعانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع  لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع  في مران الزمالك  اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

الزمالك يستأنف تدريباته

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة.

وبدأت تدريبات الزمالك بالتركيز على الجانب البدني وعقب انتهاء الفقرة البدنية، عقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح المطلوب تنفيذه خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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