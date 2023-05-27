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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتجوزت 10 أيام بـ80 ألف جنيه.. محطة جديدة بمشوار شيري هانم وزمردة

زمردة ابنة شيري هانم
زمردة ابنة شيري هانم

شيري هانم وابنتها زمردة.. الأسماء الأشهر في قضايا السوشيال ميديا ومنصات التيك توك واليوتيوب، واللاتي كانت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية، قد قررت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لإتهامهما بالإعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، إلا أن قطار شيري هانم وابنتها زمردة لم ينتهي فقد قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى الإفراج عنهم لـ 19 أغسطس المقبل.

تفاصيل مشوار شيري هانم وابنتها زمردة

واقعة حبس شيري هانم وابنتها زمردة.. تقدم عنها محامي بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، طالبت وبصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في حبسهم، نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020  جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

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حبس شيري هانم وزمردة إبنتها

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا هشام» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

إعترافات زمردة في تحقيقات النيابة

وأدلت المتهمة نورا هشام علاء الدين الشهيرة بـ"زمردة" ابنة المتهمة شريفة رفعت وشهرتها شيري هانم، بإعترافات تفصيلية في إتهامها في القضية رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر أول بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرها بقصد التوزيع وعرض صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانها دعوة تتضمن الإغراء ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الحرام وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

زمردة: أتجوزت 10 أيام بـ 80 ألف جنيه

وقالت زمردة في إعترافاتها، حالتي المادية أنا وأمي كانت صعبة جدا، وساعتها أتعرفت على واحد من ناس صحابي طلب يتجوزني عرفي علشان هو كان متجوز ومخلف وعرضت على والدتي وهي وافقت وكنت هاخد من حوالي 80 ألف جنيه، وأتجوزته فعلا 10 أيام وبعدها أنفصلت ورجعت قعدت معاها، وفي الفترة دي كانت شيري - والدتي - بدأت تعمل فيديوهات على التيك توك وبقى ليها متابعين واقترحت عليها تعمل على اليوتيوب علشان يبقى معانا فلوس.

زمردة: مارست الحرام في سيارة

وتابعت زمردة «بعدها الفلوس زادت وبقى الدخل الشهري من 150 لـ 500 دولار، وابتدينا نتشهر أنا ووالدتى وانا كنت بعمل الفيديوهات باسم زمردة لحد لما لقينا ناس كتير من اللى بتعمل فيديوهات زينا على النت بتشتمنا وعرفنا أن اخوات أمی عاملين حسابات مزيفة وبيخشوا يشتمونا هما كمان وبيقولوا أن والدتي كانت بتشتغل خدامه في البيوت وان احنا بنشتغل في الحرام وبدأنا نعمل فيديوهات نرد بيها على ده».

واضافت زمردة «ابتدينا نأجر شقق مفروشة بالاسبوع أو بالايام وأنا ساعتها ابتديت أكلم ناس كانوا بيبعتولى رسايل على انستجرام والفيسبوك كانوا بيعملوا تعليقات على صور وفيديوهاتي بعد ما اتشهرت أنا ووالدتي وابتديت اتكلم معاهم عشان انا محتاجه فلوس وكانوا بيطلبوا مني ان هما يقابلونى وان هما عايزين يمارسوا معايا فأنا كنت في الاول أجاريهم في الكلام وكنت أعشمهم وببعتلهم صوری او صور من على النت وبعشمهم بالمقابلة وكنت بطلب منهم فلوس مقابل أن أنا أقابلهم وبعد ما كنا بنتفق على المقابلة بطلب منهم تحويل فلوس على فودافون كاش ومكنتش بنزل أقابلهم وكنت بتحجج بأي حجة وفي النهاية اتفقت مع واحد أنزله ويديني 4 آلاف جنيه ونزلت له فعلا وقابلته في الزمالك واقمت معاه علاقة في العربية ومشيت».

زمردة شيري هانم التيك توك علاقات غير شرعية الأقتصادية

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