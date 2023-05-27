بعد عودة منذر وفراس .. استئناف تصوير مسلسل أرواح خفية الشهر المقبل

يستأنف فريق عمل مسلسل أرواح خفية التصوير خلال الشهر المقبل، عقب عودة الفنان منذر رياحنة وفراس سعيد من إجازتهما التى يقضوها خارج مصر.



المسلسل تم تصوير عدد كبير من مشاهده الخارجية قبل موسم رمضان الماضي، حيث أن أغلب المشاهد تم تصويرها بالعين السخنة.



وتقوم حاليا الجهة المنتجة للعمل فى بناء الديكور الرئيسي داخل أحد الاستديوهات الخاصة لاستئناف تصوير باقى مشاهد المسلسل به.



أبطال مسلسل أرواح خفية

مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، محمد عبد الجواد، ايمن عزب، نهى رأفت، اكرامي هجرس، ولاء سلام، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

منذر رياحنة فى الأردن

يذكر أن الفنان منذر رياحنة يتواجد حاليا فى الأردن لقضاء إجازة قصيرة هناك بعد انشغاله الفترة الماضية بتصوير مسلسله الأخير جعفر العمدة على أن يعود إلى مصر الشهر القادم لإسئناف نشاطه الفني وتصوير باقى المشاهد المتبقية من أرواح خفية.

مسلسل من تأليف وإخراج حامد الشراب

ومن ناحية أخرى أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل أرواح خفية أنه تم التعاقد مع الفنان والمؤلف حامد الشراب أحد أعضاء فريق مسرح مصر على تقديم مسلسل من 15 حلقة يتم التعاون فيه مع طلبة وخرجي معهد فنون مسرحية.