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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالكمون والليمون.. خلطة سحرية تصلح لجميع أنواع السمك المشوي والمقلي| فيديو

صينية سمك مشوي بالفرن
صينية سمك مشوي بالفرن

عرض برنامج “سفرة وطبلية" المذاع على فضائية “صدى البلد”، تتبيلة تصلح لإعداد جميع أنواع السمك سواء المقلي أو المقلي.

مقادير تتبيلة السمك

٣ كوب مياة مغلية+ يضاف عليها شطة + معلقة كمون كبيرة+ معلقة كبيرة ملح + معلقة كبيرة كزبرة ناشفة + طماطم مكعبات+ فلفل أحمر مفروم + شرائح ليمون  + ثوم مفروم + عصير ليمون+ بقدونس.

وأضافت الشيف، أن هذه الخلطة تدخل لاي نوع من الأسماك وأيضا سواء المشوي أو المقلي.

وبدأت في تتبيل السمك أولا بالردة، ثم يتم دخول السمك فى الفرن مع ارتفاع درجة حرارة الفرن، وبعد خروج السمك المشوي سوف يتم وضع هذه الخلطة وهو ساخن، كما يمكن استخدامها مع السمك السنجاري وذلك بفتح بطن السمكة.

سمك الجوابي

وعلقت الشيف، أن هذا النوع من السمك الذي تستخدمه في الحلقة يسمي سمك "الجوابي" وهو سمك صغير ويتم جلبه من بورسعيد.

صدى البلد سفرة وطبلية سمك المشوي الجوابي بورسعيد إرتفاع درجة حرارة الفرن

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