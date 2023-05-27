تطورات جديدة بشأن منفذ عملية الاصطدام بـ بوابات مقر الحكومة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، الإفراج عن الرجل الذي اعتقل بعد اصطدامه بسيارته في البوابات الأمامية لداونينج ستريت حيث يقع مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك ومقر إقامته، مضيفة أنها وجهت إليه تهمة "غير ذات صلة".

وحسب وكالة" فرانس برس"، قالت شرطة العاصمة في لندن إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما اعتقل في مكان الحادث يوم الخميس الماضي للاشتباه في أضرار جنائية وقيادة متهورة، و"أطلق سراحه منذ ذلك الحين بعد وضعه قيد التحقيق فيما يتعلق بهذا الأمر.

ولفتت الشرطة إلى أنه وجهت إليه تهمة "صنع صور غير لائقة للأطفال" ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن اليوم السبت، في هذه القضية.

وأظهرت لقطات فيديو يوم الخميس سيارة فضية تسير بسرعة منخفضة عبر وايت هول في لندن، حيث توجد العديد من الوزارات الحكومية، بعد أن خرجت من منطقة بجوار وزارة الدفاع ، مقابل داونينج ستريت.

وبدت بعد ذلك أنها صعدت على ممر المشاة وتوقفت بعد أن اصطدمت بالبوابات المعدنية الكبيرة التي تحرس مدخل داونينج ستريت.

وقالت الشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن الحادث لا يعامل على أنه "مرتبط بالإرهاب".