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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هزار وضحك مع حسام .. ماذا فعلت شيرين عبد الوهاب فى بروفات حفلها بجدة ؟

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب العديد من البروفات قبل حفلها المنتظر اقامته مساء غدا الأحد فى جدة ضمن حفلات الصيف هناك. 

وظهر فى البروفات زوجها حسام حبيب والذى حرصت شيرين عبد الوهاب على مداعبته أمام فرقتها الموسيقية وهو ما ظهر فى الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك.

شاهد الفيديو

 

بروفات شيرين عبد الوهاب 

شيرين وحسام

وأجرت شيرين عبد الوهاب مع فرقتها الموسيقية بروفات على عدد من الأغنيات التى تقدمها خلال الحفل ومن هذه الأغنيات أغنية الوتر الحساس وعلى بالي وحبه جنة وأنا فى الغرام ومتحاسبنيش وغيرها من الأغنيات التى تقدمها مساء غدا.
 

نفاذ تذاكر الحفل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل وذلك قبل موعد الحفل بثلاثة أيام.

شيرين فى البروفات

ومن المفترض أن تحيى شيرين عبد الوهاب حفلها يوم 28 من شهر مايو الحالي وذلك في إطار مجموعة من الحفلات بدأتها شيرين الفترة الأخيرة في عدد من الدول وكانت البداية مع حفل دولة الإمارات.

شيرين عبد الوهاب وحلقة كاريول كاريوكي

وحلت الفنانة  شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج كاربول كاريوكي مع هشام الهويش يوم الإثنين الماضي، وهي الحلقة الثانية من البرنامج الذي تم تصويره في دبي.

شيرين وحسام

تصريحات شيرين عبد الوهاب 

وقالت الفنانة شيرين إنها تعيش بنفس أسلوب حياتها البسيط قبل الشهرة، وإنها ترفض التعامل مع جمهورها، كنجمة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج كاريوكي للإعلامي هشام الهويش، على قناة "دبي"، أن محبة الناس، لا تعوض بكنوز الأرض.

وأكدت أنها عندما تنتهي من عملها، تجلس على الأرض، وتأكل على حريتها، سواء عند الأمير أو حتى الغفير.

وأوضحت "شيرين" أنها لم تكن جاهزة للشهرة، وأن ذلك سبب "تخريفها" الكثير على حد وصفها، مشيرة إلى أن طبيبها النفسي يصفها بأنها مثل المؤسسة الكبيرة جدًا، التي يديرها شخص واحد.

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