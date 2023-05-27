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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد بلوغه سن 21.. شروط استحقاق الإبن معاش الأب المتوفي

معاش
معاش

 تتيح التأمينات الاجتماعية فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وتشمل فئة المستحقين الابن.

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ويلزم لاستحقاق معاش الأب المتوفي توافر مجموعة من الشروط من أجل حصول الابن علي معاش والده فضلا عن تقديم بعض الأوراق اللازمة.

أستحقاق معاش الأب المتوفي

ويسمح  قانون المعاشات لبعض الفئات إمكانية تقاضي معاش الأب المتوفي والتي تتضمن مايلي :-

- يمكن  للأبناء تقاضي معاش والدهم المتوفي

- يمكن الأرملة تقاضي معاش المتوفي

- البنات والوالدان

- الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه.

وهناك حالات استثنائية وفق قانون التأمينات تسمح للابن الحصول علي والده المتوفي خاصة للأبناء الذين تخطوا سن ال 21 عاما.

شروط حصول الابن على معاش والده

وهناك استثناءات قليلة تسمح حصول الابن الذي يبلغ 21 الحصول علي المعاش والتي تتضمن مايلي :- 

- يتيح قانون المعاشات إمكانية تقاضي الإبن الذي بلغ سن 21  الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس والذي لا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة وعند بلوغ سن السادسة والعشرين.

  - ويسمح أيضا القانون  للابن الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس والذي يجب ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة و ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل الحصول على معاش الأب المتوفي .

- وفيما يخص الخالة الاستثنائية الثالثة التي تمكن الابن الذي تخطى الـ21 عاما أن يحصل على معاش والده المتوفى إذا كان  عاجزا عن الكسب.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأب المتوفى

ومن أحل تقاضي معاش الأب المتوفي هناك بعض الأوراق المطلوبة التي يجب على المستحقين تقديمها للحصول علي معاش الأب المتوفي والتي حددها قانون المعاشات وتشمل ما يلي :- 

- تشمل  الأوراق المطلوبه للحصول علي معاش الأب المتوفي شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- كما يلزم تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين من أجل استحقاق المعاش.

- ومن بين الاوراق المطلوبة أيضا صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

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- و للحصول على معاش الأب المتوفي يجب تقديم بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

- اما اذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

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