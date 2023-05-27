نقيب القراء عن فيديو غناء ممدوح عامر: أنا لم أحرم ما قام به القارئ

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، على مقطع فيديو خاص بالقاريء والمبتهل ممدوح عامر، وهو يغني أغنية لأم كلثوم في فرح شقيقه.

وقال محمد حشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رأيت فيديو الشيخ ممدوح عامر في فرح شقيقه وهو يقوم بالغناء".

وأضاف محمد حشاد:" يجب ان يكون هناك احترام بين القارئ و وجمهوره، والقارئ ممدوح عامر ظهر في الفيديو وهو في فرح ويقوم بالغناء ".

وتابع محمد حشاد :" أنا محرمتش ما قام به القارئ ممدوح عامر ، مضيفا:" الناس تحترم وتقدر الشيخ ممدوح عامر لأنه قاريء للقرآن وما فعله يتنافى مع احترام وتقدير الناس له ".

واكمل محمد حشاد :" ممدوح عامر ليس عضوا في نقابة القراء ولكنه قارئ لكتاب الله ، وما فعله ممدوح عامر يتنافى مع احترام الناس لقراء القرآن ".