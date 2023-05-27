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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عصير الطماطم مفيد لعلاج الأمراض ومشاكل البشرة |10 مزايا هتوفر فلوسك

عصير الطماطم
عصير الطماطم

يعد عصير الطماطم من المشروبات الرائعة للصحة إذا تم تناوله بشكل معتدل وفى نفس الوقت هذه الثمرة متوفرة فى كل المنازل بشكل أساسي لذا يسهل وضعه فى الروتين الصحى. 
 

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ووفقا لموقع “pharmeasy” قد يكون لعصير الطماطم استخدامات محتملة للعديد من الظروف الصحية والأمراض، وهى:

  • يحتوي عصير الطماطم على فيتامين K والكالسيوم مما يجعل عصير الطماطم  مفيدًا لتقوية العظام، وقد يساعد في إجراء إصلاحات طفيفة على أنسجة العظام  خاصة أنفيتامين ك لديه القدرة على تنشيط أوستيوكالسين ، وهو بروتين رئيسي غير كولاجين في العظام ومع ذلك يجب إجراء المزيد من الدراسات البشرية
  • قد يكون عصير الطماطم مشروبًا ممتازًا لإصلاح خلايا الجلد بسرعة و يحتوي على مستويات عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة ، والذي يعمل كواقي طبيعي من أشعة الشمس ويحارب الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
  • عصير الطماطم غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم الضروري لعمل القلب وهو خالي من الكوليسترول ويحتوي على فيتامين ب 3 وقد يكون فعالًا وآمنًا لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.
  • يقلل البوتاسيوم من ضغط الدم ، ويقلل من فرص الإصابة بالسكتات القلبية والنوبات القلبية وقد يساعد فيتامين B-6 و B-9 في تحويل المواد الكيميائية الخطرة (الهوموسيستين) في الجسم، لذا فإن إضافة عصير الطماطم أو الطماطم إلى نظامك الغذائي المعتاد قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب التي تهدد الحياة.
  • قد يحفز عصير الطماطم نشاط الكبد ويزيد من وظيفته في تصفية وإزالة السموم من فضلات الجسم.
  • يمكن استخدام الفيتامينات الموجودة في عصير الطماطم خاصة فيتامين ج  لعلاج حروق الشمس.
  • عصير الطماطم مشروبًا جيدًا للطاقة لتجديد شباب الجسم ويعزز صحة المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، ومشروبًا رياضيًا لاستعادة النشاط
  • يحتوي عصير الطماطم على الليكوبين وفيتامين هـ ، مما قد يقلل من تكوين "الكوليسترول الضار" في الجسم.
  • يساعد تناول عصير الطماطم في تجنب نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز مناعة الجسم.
  • قد تساعد الفوائد الصحية لعصير الطماطم في تقليل الضرر الذي يلحق بجسمك بسبب التدخين  ويحتوي على حمض الكلوروجينيك وحمض الكوماريك اللذين يقاومان المواد المسببة للسرطان في الجسم أثناء تدخين السجائر.


تنبيه: قد يستجيب كل شخص بشكل مختلف للأعشاب المختلفة. لذلك من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدام عصير الطماطم لأي حالة طبية.  
 

عصير الطماطم أشعة فوق البنفسجية الأشعة فوق البنفسجية تقوية العظام علاج حروق الشمس

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