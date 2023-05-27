أحمد موسى: أكثر من 200 وسيلة إعلامية عالمية تابعت الكشف الأثري بسقارة

علق الإعلامي أحمد موسى، على الكشف الأثري الجديد في سقارة، قائلا: "أكثر من 200 وسيلة إعلامية عربية وعالمية كانت متواجدة في سقارة لمتابعة الكشف الأثري الجديد".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الكشف الأثري الجديد يضم أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" البعثة المصرية هي التي قامت بالكشف عن ورشتي التحنيط في سقارة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير السياحة والآثار أكد أهمية عمل البعثة المصرية للكشف عن المزيد من الأثار المصرية المبهرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" صدى دولي وعالمي على الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة "، وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا يرصد فعاليات الكشف الأثري الجديد في سقارة .

