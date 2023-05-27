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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: أكثر من 200 وسيلة إعلامية عالمية تابعت الكشف الأثري بسقارة

سقارة
سقارة

علق الإعلامي أحمد موسى،  على الكشف الأثري الجديد في سقارة، قائلا: "أكثر من 200 وسيلة إعلامية عربية وعالمية  كانت متواجدة في سقارة لمتابعة الكشف الأثري الجديد".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الكشف الأثري الجديد يضم أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  البعثة المصرية هي التي قامت بالكشف عن ورشتي التحنيط  في سقارة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  وزير السياحة والآثار أكد أهمية عمل البعثة المصرية  للكشف عن المزيد  من الأثار المصرية المبهرة".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  صدى دولي وعالمي على الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة "، وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا يرصد فعاليات الكشف الأثري الجديد في سقارة .
 

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