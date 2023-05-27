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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الأعلى للآثار : وجدنا أعشابا استخدمها قدماء المصريين في التحنيط بسقارة

الدكتور مصطفى وزيري،
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

‏ قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعد الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، أن سقارة جزء من موقع مسجل على قائمة التراث العالمي وفيه أقدم بناء حجري عرفته البشرية وهو هرم زوسر المدرج متابعا أن البعثة المصرية بدأت في أبريل 2018 في إزالة الرمال في هذه المنطقة.

 

وتابع وزيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وجدنا مقابر وتوابيت و مومياوات وتماثيل برونزية، متابعا كنا كفريق مصري نفكر أن بعد وجود مئات المومياوات الآدمية والحيوانية يجب أن يكون هناك ورش موجودة للتخديم على هذه المومياوات وبدأنا العمل للبحث وظهرت معنا بعض المقابر ترجع للدولة الحديثة ويوجد بها تمثال من أروع ما يكون  ثم نزلنا بالمستوى قليلا وجدنا أيضا مقبرة أخرى ترجع إلى الدولة القديمة غاية في الروعة و مليئة بالنقوش والألوان عمرها 4500 سنة.

 

150 قناة محلية وعالمية 

 

وأضاف أن بعد ذلك وجدنا بداية الورشة أو ما يسمى ببيت التحنيط ‏ووجدنا بها كل المواد والأدوات التي كان يستعملها المصري القديم في التحنيط ووجدنا الأعشاب التي كان يستعملها في الحشو فيما بعد وأيضا اللفائف الكتانية التي كانت تستخدم في لف المومياء بعد انتهاء عملية التحنيط ووجدنا تماثيل كثيرة وأواني وأدوات، متابعا ان بعد الإعلان عن هذا الكشف هناك اكثر من 150 قناة عالمية ومحلية يتغنوا ويتحدثوا عن هذا الكشف وهو اكتشاف مصري خالص عن طريق فريق مصري.

سقارة مصطفي وزيري هرم زوسر المدرج محمد الباز المصرى القديم

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